Karton üzerinde yattım

Metin Arolat, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Keyifli geçen yapımda Arolat, kovid-19 salgınına aşılı olmasına rağmen dikkat etiğini söyledi. Gençlik yıllarında yaşadığı zorluklarla ilgili şarkıcı, "İstanbul'a yönetmenlik için geldim, Ali Özgentürk film çekecekmiş duymuştum. Cebimde 20 lira vardı ve film ertelendi. Amcamın evi var ama içinde eşya yok. Bakkala gidip karton aldım, üzerinde yattım. Günlük bir simit alıp yiyebiliyordum" dedi.