21 Kasım 2020 Cumartesi 10:28:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 10:28:00
Kariyerinde 30 yılı geride bırakan Safiye Soyman'ın 5 milyon mutluluğu
Kariyerinde 30 yılı geride bırakan Türk Müziği'nin güçlü yorumcusu Safiye Soyman, “Nerede Kalmıştık?” albümüyle beğeni topladı.
Sanatçı Safiye Soyman'ın albümünde yer alan ‘Şımart Beni Aşkım’ parçası Azka Müzik Youtube kanalında 5 milyon izleyiciye ulaştı. Öte yandan, albümde yer alan diğer şarkılarını da kliplerini Soyman, tüm şarkıların videolarını dinleyicisi ile buluşturacak.