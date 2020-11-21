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21 Kasım 2020 Cumartesi 10:28:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 10:28:00

Kariyerinde 30 yılı geride bırakan Safiye Soyman'ın 5 milyon mutluluğu

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Kariyerinde 30 yılı geride bırakan Türk Müziği'nin güçlü yorumcusu Safiye Soyman, “Nerede Kalmıştık?” albümüyle beğeni topladı.

Sanatçı Safiye Soyman'ın albümünde yer alan ‘Şımart Beni Aşkım’ parçası Azka Müzik Youtube kanalında 5 milyon izleyiciye ulaştı. Öte yandan, albümde yer alan diğer şarkılarını da kliplerini Soyman, tüm şarkıların videolarını dinleyicisi ile buluşturacak.

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