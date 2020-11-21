Safiye Soyman'ın 5 milyon mutluluğu

Sanatçı Safiye Soyman'ın albümünde yer alan ‘Şımart Beni Aşkım’ parçası Azka Müzik Youtube kanalında 5 milyon izleyiciye ulaştı. Öte yandan, albümde yer alan diğer şarkılarını da kliplerini Soyman, tüm şarkıların videolarını dinleyicisi ile buluşturacak.