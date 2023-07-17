Karakter oluşturmak heyecan verici

İlk kez baba olmaya hazırlanan İsmail Ege Şaşmaz, oyunculukta en çok heyecanlandıran şeyin kendi benliğinden yeni bir alt karakter yaratmak olduğunu söyledi. Vogue dergisi için objektif karşısına geçen Şaşmaz, "Bir senaryoya ve karaktere çalışırken yaşadığım yaratım süreci beni en çok heyecanlandıran şey. Yazılı olan bir karakteri kendi bedenimle, yorumumla hayata geçirme deneyimi paha biçilemez" dedi.