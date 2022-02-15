Kara Tahta'da buluştular

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le bir süredir birlikte olan Miray Daner, setlere geri dönüyor. Oyuncu, TRT'de yayınlanacak olan 'Kara Tahta' kod adlı dizide başrolde yer alacak. Daner'e Furkan Andıç eşlik edecek. Yapımda, Eski aşkı Irmak'la yüzleşmek zorunda kalan Atlas'ın dönüşü tesadüf mü tevafuk mu? sorusuna cevap aranacak.