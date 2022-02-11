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11 Şubat 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 11:00:00

Kafam çok rahat

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İkinci kez evlendiği Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan popçu Sinan Akçıl, sahne çalışmalarına ağırlık verdi.

İkinci kez evlendiği Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan popçu Sinan Akçıl, sahne çalışmalarına ağırlık verdi. Akçıl, önceki akşam İrem Derici ile birlikte Yalova'da Neslim Güngen ev sahipliğinde gerçekleşen gecede sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Akçıl, konser sonrası kameraların karşısına geçti. Burcu Kıratlı ile boşanma davalarının sorulması üzerine yayın yasağı olduğunu belirten Akçıl, "İyi ki de o yasağı çıkarttım. Kafam çok rahat" dedi.

Etiketler : Kafam çok rahat Burcu Kıratlı Sinan Akçıl
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