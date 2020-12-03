03 Aralık 2020 Perşembe 18:17:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 07:16:00
Kadınlar için ‘Elim Sende'
Oyuncu Damla Sönmez, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için #ElimSende kampanyasına destek verdi.
Arkadaşıyla fotoğrafını paylaşarak konuya dikkat çeken Damla Sönmez, "Gizem, sen benim hayatımdaki en önemli insanlardan birisin. Sağlığın da senin kadar önemli. Her sene olduğu gibi bu sene de meme muayeneni yaptırmayı unutma. Benim #ElimSende senin de elin tüm sevdiklerinin üzerinde olsun’’ yazdı.