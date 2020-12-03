Kadınlar için ‘Elim Sende'

Arkadaşıyla fotoğrafını paylaşarak konuya dikkat çeken Damla Sönmez, "Gizem, sen benim hayatımdaki en önemli insanlardan birisin. Sağlığın da senin kadar önemli. Her sene olduğu gibi bu sene de meme muayeneni yaptırmayı unutma. Benim #ElimSende senin de elin tüm sevdiklerinin üzerinde olsun’’ yazdı.

