Kaan Yıldırım'ı herkes kutladı Hadise kutlamadı

‘Hekimoğlu’ dizisinde oynayan Kaan Yıldırım, 34 yaşına bastı. İlk kutlama set arkadaşlarından geldi. Hekimoğlu dizi ekibi, Yıldırım’ın doğum gününü "İyi ki ki doğdun Dolapdere" yazılı pastayla kutladı. Yıldırım kutlamalardan renkli anları Instagram hesabında paylaştı. Yıldırım’ın doğum gününü tekrar barıştığı iddia edilen Hadise’nin ise kutlamaması takipçilerinin gözünden kaçmadı. İnternet kullanıcıları sevgilisiyle her anını paylaşmaktan kaçınmayan Hadise’den bir kutlama mesajı bekledi. Çift hakkında geçtiğimiz aylarda şarkıcının koronavirüse yakalanması ile girdiği karantina döneminde evlerini ayırdıkları ve bu ayrılığın aşkı bitirdiği iddia edilmişti. Ancak ikilinin barıştıkları ve Hadise’nin erkek arkadaşının evine girerken görüldüğü söylenmişti.

