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06 Şubat 2021 Cumartesi 10:03:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 15:49:00

İzzet'i Tolgahan giydiriyor

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Kurduğu erkek giyim markasıyla işleri büyüten oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün İzzet Yıldızhan ve işadamı Murtaza Altınkaya ile bir araya geldi.

Kurduğu erkek giyim markasıyla işleri büyüten oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün İzzet Yıldızhan ve işadamı Murtaza Altınkaya ile bir araya geldi. Bomonti'de buluşan eski dostlardan Yıldızhan ve Altınkaya'nın giyimlerinde Sayışman'ın markasını tercih ettiği görüldü. Yıldızhan, "Kardeşim diye demiyorum ama ürünlerinin kalitesi dünya markalarına kafa tutar" dedi.

Etiketler : izzet yıldızhan tolgahan sayışman marka
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