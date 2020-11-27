Ivana Sert ve Sezer Dermenc evleniyor! 'Yaza sürpriz olabilir'

Ivana Sert ve Sezer Dermenc evleniyor! 'Yaza sürpriz olabilir'

El ele mutluk pozları veren Ivana Sert ve Sezer Dermenc çiftinin düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenildi. Sert, "2020 yılı genel olarak kötü geçti. 2021'de evlilik sürprizi olabilir" dedi. Çiftin yazın nikah masasına oturacakları öğrenildi.

