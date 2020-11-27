27 Kasım 2020 Cuma 15:37:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 13:07:00
Ivana Sert ve Sezer Dermenc evleniyor! 'Yaza sürpriz olabilir'
Ivana Sert, yaz başından itibaren beraberlik yaşadığı Sezer Dermenci ile yılbaşı alışverişinde görüntülendi.
El ele mutluk pozları veren Ivana Sert ve Sezer Dermenc çiftinin düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenildi. Sert, "2020 yılı genel olarak kötü geçti. 2021'de evlilik sürprizi olabilir" dedi. Çiftin yazın nikah masasına oturacakları öğrenildi.
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