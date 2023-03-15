İstanbul konserini iple çekiyorlar

Metal müziğin babası olarak nitelendirilen Alice Cooper, depremden duyduğu üzüntüyü video mesajla dile getirdi. Ünlü aktör Johnny Depp ve efsane gitarist Joe Perry ile kurdukları Hollywood Vampires grubunun vokalisti olan Cooper, 10 Haziran'daki İstanbul konseri öncesi hayranlarına mesaj gönderdi. Cooper, kalplerinin depremden etkilenenlerle birlikte olduğunu ve İstanbul'a gelecekleri günü iple çektiklerini belirtti.