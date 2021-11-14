İndirimleri takip ediyorum

En son 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol alan Demet Özdemir, açıklamalarda bulundu. Oyuncu, yüzü olduğu Pantene markasının davetinde objektiflere yansıdı. Şık kıyafetiyle dikkat çeken Özdemir, indirimleri takip ettiğini söyledi. Ayakkabı ve çantaya çok para harcadığını ifade eden Özdemir, "Tabii ki de indirimleri takip ediyorum. Kolay para kazanmıyoruz sonuçta" dedi. Yakın zamanda ekranlarda olacağının da müjdesini veren oyuncu, "Aslında bir süre setlere ara verip dinlenmeyi planlıyordum ama öylesine güzel projeler geliyor ki. Görünen o ki yakın zamanda ekranlarda olacağım" dedi.