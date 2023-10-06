İlk kez Harika görüntü

Abisinin vefatının ardından psikolojik sorunlar yaşadığı hatta siroz hastalığına yakalandığı öne sürülen Harika Avcı, yıllar sonra görüntülendi. Köpeğini gezdirirken 2. Sayfa tarafından görüntülenen Avcı, sağlığıyla ilgili sorulara "İyiyim. Bomba gibiyim" dedi. Bir süredir dernekler tarafından ödenen kirasının 6 aydır ödenmediği iddiasını reddeden Avcı, abisinin de hayatta olduğunu söyledi.