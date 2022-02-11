VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanı Altun'dan o iddiaya yanıt: Görevimin başındayım
Türk savunma sanayisinde düğmeye basıldı
Haydar Dümen hayatını kaybetti
"Kılık değiştirip sızıyorlar"
Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama
Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 23 şüpheliden 21'i yakalandı
Merkez Bankası enflasyon ve dolar tahminini değiştirdi
MSB duyurdu: 29 terörist etkisiz hale getirildi
S-400'leri aktifleştirdiler
Döviz ve altın için yeni karar
İkinci kez hapse girecek
Doğum gününü sahnede kutladı
İstinaf davasında hakaret sayıldı
İlk kez tiyatro sahnesinde
8 yıllık evlilik sona erdi
-17 derecede defile
5 yıl aradan sonra yeniden
Kafam çok rahat
Kılıç kaburgama saplandı
Rus generalden Putin'e istifa çağrısı!
"Müezzin sesi duymak istemiyorum"
ABD'de dikkat çeken buluşma!
Çarpıcı Ukrayna çıkışı
11 Şubat 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 14:00:00

İkinci kez hapse girecek

ABONE OL

Eski eşi Seran Göçer'den olan kızı S.G.nin (14) birikmiş nafaka borcunu ödemediği iddiasıyla hükümlerine uymamak suçundan 3 ay hapse çarptırılan oyuncu Kaan Girgin'e ikinci kez hapis cezası geldi.

Eski eşi Seran Göçer'den olan kızı S.G.nin (14) birikmiş nafaka borcunu ödemediği iddiasıyla hükümlerine uymamak suçundan 3 ay hapse çarptırılan oyuncu Kaan Girgin'e ikinci kez hapis cezası geldi. Davada, Kaan Girgin'in yaklaşık 200 bin lira nafaka borcu olduğu belirtildi.

Neslihan KESKİN

Etiketler : İkinci kez hapse girecek Seran Göçer Kaan Girgin
Aile saadeti

Aile saadeti
Mantık değil, kalp işi

Mantık değil, kalp işi
Çocuklara Özel Müzayede

Çocuklara Özel Müzayede
Yargı'nın Derya'sı

Yargı'nın Derya'sı
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
Konserde iş kazası

Konserde iş kazası
Aile yemeği

Aile yemeği
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
56. yaş sürprizi

56. yaş sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER