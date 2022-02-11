İkinci kez hapse girecek

Eski eşi Seran Göçer'den olan kızı S.G.nin (14) birikmiş nafaka borcunu ödemediği iddiasıyla hükümlerine uymamak suçundan 3 ay hapse çarptırılan oyuncu Kaan Girgin'e ikinci kez hapis cezası geldi. Davada, Kaan Girgin'in yaklaşık 200 bin lira nafaka borcu olduğu belirtildi.

Neslihan KESKİN