11 Şubat 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 14:00:00
İkinci kez hapse girecek
Eski eşi Seran Göçer'den olan kızı S.G.nin (14) birikmiş nafaka borcunu ödemediği iddiasıyla hükümlerine uymamak suçundan 3 ay hapse çarptırılan oyuncu Kaan Girgin'e ikinci kez hapis cezası geldi.
Eski eşi Seran Göçer'den olan kızı S.G.nin (14) birikmiş nafaka borcunu ödemediği iddiasıyla hükümlerine uymamak suçundan 3 ay hapse çarptırılan oyuncu Kaan Girgin'e ikinci kez hapis cezası geldi. Davada, Kaan Girgin'in yaklaşık 200 bin lira nafaka borcu olduğu belirtildi.
Neslihan KESKİN