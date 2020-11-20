İki kez ceza yedi yine sorumsuzluğundan vazgeçmedi

20 Kasım 2020 Cuma 14:46:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 14:46:00
İki kez ceza yiyen Merve Boluğur sorumsuzluğundan yine vazgeçmedi
Oyuncu Merve Boluğur, Mecidiyeköy'deki yemek sonrası görüntülendi.
Daha önce maskesiz olduğu için iki kere ceza yiyen Merve Boluğur, bu sorumsuzluğundan yine vazgeçmedi. Koronavirüs önlemlerini almadan sokaklarda dolaşan Merve Boluğur, soruları yanıtsız bırakarak yoluna devam etti.
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