İki kez ceza yedi yine sorumsuzluğundan vazgeçmedi

Daha önce maskesiz olduğu için iki kere ceza yiyen Merve Boluğur, bu sorumsuzluğundan yine vazgeçmedi. Koronavirüs önlemlerini almadan sokaklarda dolaşan Merve Boluğur, soruları yanıtsız bırakarak yoluna devam etti.

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