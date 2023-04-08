Hüsnü için dua istedi

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı. Evli ve iki çocuk babası 46 yaşındaki Şenlendirici, hastalığı nedeniyle bıçak altına yattı. Rahatsızlığının ardından tedavisine başlanan Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan sanatçıyı önceki gün hastanede klarnet virtüözü Serkan Çağrı ziyaret etti. Çağrı, Şenlendiricinin sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bilgi verdi. Çağrı şunları yazdı: ''Kıymetli kardeşim, meslektaşım Hüsnü Şenlendirici'yi dün gece ziyaret ettim. Sağlığı hakkında aldığım bilgiler sayesinde endişem sona erdi. Oldukça başarılı bir operasyon geçirmiş. Her şey mükemmel gidiyor. En kısa zamanda yine eski günlerdeki gibi nefesiyle tüm sevenlerine güzellikler üfleyecek inşallah. Bir an evvel şifa bulması için tüm sevenleri olarak sizlerden pozitif duygu ve düşünce içinde olmanızı diliyor, dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum.''