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12 Kasım 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 10:30:00

Hülya'ya saygım var

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Eski futbolcu Tanju Çolak, bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar'ın 'Tanju'nun numarasını hâlâ silmedim' açıklamasına jet yanıt verdi.

Eski futbolcu Tanju Çolak, bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar'ın 'Tanju'nun numarasını hâlâ silmedim' açıklamasına jet yanıt verdi. Uçankuş'a konuşan Çolak, Avşar Kızı'nın sözlerinden duyduğu memnuniyeti, "Hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Kendisine saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yaşanmışlıklar var ve herkesin saygı duyması lazım" sözleriyle dile getirdi. Çolak, bir yerde karşılaşmaları karşısında Avşar Kızı'na selam vereceğini söyleyerek, "3-4 sene önce bir yemekte karşılaşmıştık ve orada selamlaşmıştık. Şu an evli olabilirim ama eşim kıskanmaz" dedi.

Etiketler : Eski futbolcu Tanju Çolak Hülya Avşar Uçankuş'
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