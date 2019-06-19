Hollywood'da Al Pacino buluşması

Yeni projenin toplantısı için bir süredir Kaliforniya'da bulunan Uzerli, burada Hollywood’un başaktörlerinden biri olan Al Pacino ile bir araya geldi. Uzerli, ünlü film yapımcısı Barry Navici’nin de aralarında bulunduğu ekiple akşam yemeği yedi. Bu anları sosyal medyadan yayımlayan Uzerli, Hollywood filmi için bir süre daha burada kalacak.