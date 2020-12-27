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Hollywood filmlerini aratmayan sahneler
27 Aralık 2020 Pazar 22:37:00 - Güncelleme:28 Aralık 2020 Pazartesi 14:40:00

Hollywood filmlerini aratmayan sahneler

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TRT 1'in bu sezona damgasını vuran ve dünya çapında konuşulan tarihi dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde seyirciyi Hollywood filmlerini aratmayacak dev prodüksiyonlu savaş sahnesi bekliyor.

Buğra Gülsoy’un savaş meydanına çıktığı anlar günler öncesinden planlandı ve büyük bir ekip çalışmasıyla 2 gün gibi bir sürede tamamlandı. 50 dublör ve 150 figüranın yer aldığı sahneler uzun süre konuşulacak.

Etiketler : Uyanış Büyük Selçuklu Hollywood film
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