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12 Haziran 2021 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 13:30:00

Hız tutkusundan vazgeçmiyor

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Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun hız tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, Bebek'te objektiflere yansıdı.

Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun hız tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, Bebek'te objektiflere yansıdı. Sahibi oldukları gözlük mağazasında denetleme yapan Sarıoğlu, çıkışta habercileri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Sarıoğlu, kaskıyla dikkat çekerken yeni aldığı motosikletine binerek evinin yolunu tuttu. Sarıoğlu'nun garajında 2017 model Kawasaki motosiklet ve Porsche Panamera marka bir spor aracı bulunuyor.

Etiketler : Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu Yağmur Sarıoğlu
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