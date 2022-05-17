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17 Mayıs 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 13:00:00

Hız tutkunları bir arada

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Spor araba ve hız tutkularıyla bilinen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Yağmur Sarıoğlu ve yarış pilotu Ümit Erdim bir araya geldi.

Spor araba ve hız tutkularıyla bilinen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Yağmur Sarıoğlu ve yarış pilotu Ümit Erdim bir araya geldi. Ünlü isimler, lüks araç bakım servisi Mekanik Garaj Süper Sport'un açılışında yer aldı. En son dijitalde yayınlanan 'Yakamoz S-245' dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'yla birlikte uzun süre sohbet etti.

Etiketler : Hız tutkunları bir arada Ümit Erdim Kıvanç Tatlıtuğ
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