Hazal Kaya'nın partneri belli oldu! Yeni sezonda Selahattin Paşalı ile oynayacak

‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ kitabından Netflix için uyarlanacak olan dizide, Hazal Kaya’ya ‘Aşk 101’ ile yıldızı parlayan Selahattin Paşalı, eşlik edecek. Hazal Kaya, yönetmenliğini Emre Şahin’in senaryosunu Elif Usman’ın kaleme aldığı proje için ayrıca şan dersleri de almaya başladı.