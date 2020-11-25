Hayranları soru Merve Boluğur yanıtladı: Kimse beni parasıyla etkileyemez

Hayranları soru Merve Boluğur yanıtladı: Kimse beni parasıyla etkileyemez

Evde geçirilen zamanlarda Merve Boluğur da hayranlarıyla sosyal medyadan iletişime geçti. Oyuncu, hayranlarının merak ettiği soruları, sosyal medya hesabından yanıtladı. Hem hayatına hem de özel yaşamına dair, merak edilenleri yanıtlayan Merve Boluğur’un işte cevapları...



Kendini nasıl motive ediyorsun?

Bir yaşam hakkım var ve her anım benim için çok kıymetlidir.

Hayatta seni en çok mutlu eden şey nedir?

Bu sıralar dinginlik...

Sınırların var mı?

Ne istediğimi iyi bilirim. Standartlarım var. Kararlarımda netimdir .

En çok neye sinirlenirsin?

Sınır ihlallerine ve ergen ergen davranan erkeklere..

Tırnakların çok çirkin gözüküyor. Rahatsız olmuyor musun?

Kusur görüyorsan, senin kusurundur.

Bu kadar sabırlı olmayı nasıl başarıyorsunuz?

‘Elalem ne der’i bayağı azalltım.

Asla yapmam dediğin bir şey var mı?

Asla kelimesini kullanmamaya gayret ediyorum. Muhakkak başıma gelir. Çünkü sınanacağıma inanırım.

Erkeklerde sevmediğiniz özellik nedir?

Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden tavlamayı çalışmasından hoşlanmıyorum. Beni öncelikli kılmayan adamdan da hoşlanmam.