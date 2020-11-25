  • BIST
    1342.49
  • Dolar
    7,8848
  • Euro
    9,3983
  • Altın
    458,5970
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antalya'da hastanenin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 268 bin 404'e çıktı
Lavrov'dan AB ülkelerine uyarı: Kibirli konuşma alışkanlığından vazgeçin
Oktay: Filistin ve Kudüs-ü Şerif, her zaman kalbimizin merkezindedir
Vakıfbank sendikasyon kredilerinde yüzde 109 ile tek banka
Türkiye ve Katar arasında imzalar atıldı
Yerli ve milli koronavirüs aşısının ikinci dozu uygulandı
FETÖ'cü alçaklara en ağır ceza! 79 kez ağırlaştırılmış müebbet
Katar Emiri Al Sani Ankara'da
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye'den Fransa'ya Yukarı Karabağ tepkisi: Külliyen reddediyoruz
Koronavirüsün yeni bir etkisi daha ortaya çıktı
Bugün seçim olsa... İşte son anket sonuçları
Joe Biden ABD halkına söz verdi: Yeneceğiz
MGK'dan kritik mesajlar: Gerekli tüm adımlar atılacak
Öğretmene büyük ayıp!
Trump'tan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'e özel af
Kalabalık alanlarda 4 gün boyunca denetim yapılacak
Trump: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz
Koalisyon güçleri: Kızıldeniz'deki terör eyleminin engellenmesi sırasında bir gemide hafif hasar olu...
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Ruh sağlığı pandemisi yaşıyoruz
Bir günde 23 bin kez koku alıyoruz
Yeşim Salkım'a ağır hakaretlerde bulunan Murat Övüç'ün iki yıl hapsi isteniyor
25 Kasım 2020 Çarşamba 17:16:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 17:46:00

Hayranları soru Merve Boluğur yanıtladı: Kimse beni parasıyla etkileyemez

ABONE OL

Merve Boluğur'un hayranları sordu, oyuncu yanıtladı. Hakkında merak edilenleri yanıtlayan oyuncu, ''Erkeklerde en sevmediğim şey mesleği üzerinden tavlamaya çalışması'' dedi.

Evde geçirilen zamanlarda Merve Boluğur da hayranlarıyla sosyal medyadan iletişime geçti. Oyuncu, hayranlarının merak ettiği soruları, sosyal medya hesabından yanıtladı. Hem hayatına hem de özel yaşamına dair, merak edilenleri yanıtlayan Merve Boluğur’un işte cevapları...

Kendini nasıl motive ediyorsun?

Bir yaşam hakkım var ve her anım benim için çok kıymetlidir.

Hayatta seni en çok mutlu eden şey nedir?

Bu sıralar dinginlik...

Sınırların var mı?

Ne istediğimi iyi bilirim. Standartlarım var. Kararlarımda netimdir .

En çok neye sinirlenirsin?

Sınır ihlallerine ve ergen ergen davranan erkeklere..

Tırnakların çok çirkin gözüküyor. Rahatsız olmuyor musun?

Kusur görüyorsan, senin kusurundur.

Bu kadar sabırlı olmayı nasıl başarıyorsunuz?

‘Elalem ne der’i bayağı azalltım.

Asla yapmam dediğin bir şey var mı?

Asla kelimesini kullanmamaya gayret ediyorum. Muhakkak başıma gelir. Çünkü sınanacağıma inanırım.

Erkeklerde sevmediğiniz özellik nedir?

Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden tavlamayı çalışmasından hoşlanmıyorum. Beni öncelikli kılmayan adamdan da hoşlanmam.

Etiketler : Merve Boluğur oyuncu magazin Merve Boluğur hayranları Merve Boluğur merak edilenler
Ekimin en çok konuşulan ünlü isimleri ve magazin olayları...

Ekimin en çok konuşulan ünlü isimleri ve magazin olayları...
Edis'in düet çağrısına Rosalia'dan yeşil ışık!

Edis'in düet çağrısına Rosalia'dan yeşil ışık!
İrem Derici'den 'rezalet şarkı' itirafı

İrem Derici'den 'rezalet şarkı' itirafı
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 20 bin TL'lik alyans pozu

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den 20 bin TL'lik alyans pozu
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç başarısıyla dikkat çekiyor! Hem oyuncu hem avukat...

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç başarısıyla dikkat çekiyor! Hem oyuncu hem avukat...
17 yıl sonra 'Unuttum' şarkısını yeniden okudu

17 yıl sonra 'Unuttum' şarkısını yeniden okudu
Baraj dizisi oyuncularından Zehra'dan flaş Türkiye açıklaması

Baraj dizisi oyuncularından Zehra'dan flaş Türkiye açıklaması
Babil'in İlay'ı Birce Akalay'dan samimi açıklama: İnsanlara karşı mesafeliyimdir

Babil'in İlay'ı Birce Akalay'dan samimi açıklama: İnsanlara karşı mesafeliyimdir
Sevcan Orhan'dan makyajsız fotoğraflı 'kaygılı müzisyen' pozu

Sevcan Orhan'dan makyajsız fotoğraflı 'kaygılı müzisyen' pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER