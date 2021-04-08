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08 Nisan 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 09:30:00

Hayali kız çocuğu

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Geçtiğimiz ay ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti, pandemi bittikten sonra hayallerindeki gibi 3 bin kişilik düğün yapmak istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz ay ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti, pandemi bittikten sonra hayallerindeki gibi 3 bin kişilik düğün yapmak istediklerini söyledi. Çocuk sahibi olmanın hayalini kuran Akçıl, "Kız babası olmayı çok istiyorum. Ferhat Göçer'in okuduğu 'Kızım' diye bir şarkım var. Kızım olursa inşallah şarkın hazır diyeceğim ona" dedi. n Recep ASLAN

Etiketler : sinan akçıl burcu kıratlı pandemi çocuk
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