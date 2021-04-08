Hayali kız çocuğu

Geçtiğimiz ay ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti, pandemi bittikten sonra hayallerindeki gibi 3 bin kişilik düğün yapmak istediklerini söyledi. Çocuk sahibi olmanın hayalini kuran Akçıl, "Kız babası olmayı çok istiyorum. Ferhat Göçer'in okuduğu 'Kızım' diye bir şarkım var. Kızım olursa inşallah şarkın hazır diyeceğim ona" dedi. n Recep ASLAN

