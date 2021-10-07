Hayali 'doğayla iç içe yaşamak'

'Son Yaz' adlı diziyle yeniden setlere dönen Birce Akalay, şehir yaşantısından ara sıra uzaklaşmak istediğini söyledi. Akalay, "Bahçeli bir evde doğdum ve büyüdüm, ailem de doğada vakit geçirmeyi sever. Ben de mutlu oluyorum şehirden uzak bir yerlerde gönlümce doğal hayata karıştığım zaman. Bir kampçı değilim asla. O kadar uçlarda dolaşamam ama doğal yaşama, ekolojik dengeye saygılı bir ev ve bir yaşam hayalim var" dedi.