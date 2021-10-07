VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'de 2 bin 500'den fazla stajyer doktor istifa etti
Türkiye'de vaka sayısı 30 binin üzerinde!
Bakan Pakdemirli: İklim değişikliği kaçınılmaz hale geliyor
Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Başkan Erdoğan, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı açılışına katıldı
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Türkiye ile stratejik ortaklık en yüksek noktada
Bakan Kurum'dan 'Atık toplayıcıları' açıklaması
Microsoft'tan 'hackleme' raporu: Yüzde 58'inin arkasında Rusya var
Bakan Bekir Pakdemirli'den 24 TV'ye özel açıklamalar
Teröristlere skandal destek! ABD'nin PKK/YPG aşkı bitmiyor
Bakan Akar duyurdu: Operasyonlara hemen başladık!
Bakan Çavuşoğlu: Macron'un bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa yüzümüze söylesin
Plan tamam: Türkiye'nin yolları "akıllanıyor"
9. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi yayınlandı
NATO içinde NATO kurdular
Almanya'dan gizli ambargo! Türkiye'nin alternatifleri hazır
AB zirvesinde Türkiye için 'Süper güç' dedi
Türkiye'den sözde rapora sert tepki: Düzeltilmesi gereken önemli bir kusurdur
Kılıçdaroğlu'nun çirkin iddialarına VGM'den yanıt
Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağına bomba ihbarı
Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge sözü
Karadeniz'de ilk görevine başlayacak... Yavuz sondaj gemisi Filyos Limanı'na ulaştı
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan'dan Taliban açıklaması
07 Ekim 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 18:30:00

Hayali 'doğayla iç içe yaşamak'

ABONE OL

'Son Yaz' adlı diziyle yeniden setlere dönen Birce Akalay, şehir yaşantısından ara sıra uzaklaşmak istediğini söyledi.

'Son Yaz' adlı diziyle yeniden setlere dönen Birce Akalay, şehir yaşantısından ara sıra uzaklaşmak istediğini söyledi. Akalay, "Bahçeli bir evde doğdum ve büyüdüm, ailem de doğada vakit geçirmeyi sever. Ben de mutlu oluyorum şehirden uzak bir yerlerde gönlümce doğal hayata karıştığım zaman. Bir kampçı değilim asla. O kadar uçlarda dolaşamam ama doğal yaşama, ekolojik dengeye saygılı bir ev ve bir yaşam hayalim var" dedi.

Etiketler : Son Yaz Birce Akalay Bahçeli bir evde
Seçil yönetmen koltuğunda

Seçil yönetmen koltuğunda
Dur durak bilmiyor

Dur durak bilmiyor
30 yıl sonra döndü

30 yıl sonra döndü
Rıza'nın panik gecesi

Rıza'nın panik gecesi
Yeni nesil şarkıcılar sabun köpüğü

Yeni nesil şarkıcılar sabun köpüğü
Reklam filmi heyecanı

Reklam filmi heyecanı
İşte İsmet Ersoy

İşte İsmet Ersoy
Soğuğa rağmen coşturdu

Soğuğa rağmen coşturdu
Yüzümde estetik yok

Yüzümde estetik yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER