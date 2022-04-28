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28 Nisan 2022 Perşembe 06:43:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 15:56:00

Hasta çocukların süper kahramanı

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İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Kaan Balkan'ın (22), kanseri yenip hayallerine kavuşmak için verdiği mücadele herkese örnek oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Kaan Balkan'ın (22), kanseri yenip hayallerine kavuşmak için verdiği mücadele herkese örnek oldu. 16 yaşında, türüne az rastlanan bir kanser türüne yakalanan Balkan, aylarca hastanede yatıp çok ağır tedaviler görse de mücadeleden asla vazgeçmedi. LÖSEV gönüllüsü olan Kaan, şimdi kanser tedavisi gören çocuklara umut veriyor.

Etiketler : Hasta çocukların süper kahramanı Kaan Balkan LÖSEV gönüllüsü
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