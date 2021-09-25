VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Sıfır Atık' ile enerji tasarrufu
İyilik meleği...
'Bu Zamanda Tiyatro'
Borsa simsarı ve ajanı olma şartları değişti
5 zincir markete fahiş fiyat incelemesi! Ticaret müfettişleri görevlendirildi
Aleyna Tilki'den veda: Ben gidiyorum millet
Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi
"Adayı açıklarsak paçavrası çıkarılır"
İstanbul Boğazı'nda 2 kuru yük gemisi çarpıştı
Konsolosluk hizmetleri sunmaya başlayacak
Haftalık burç yorumları: İletişim kazalarına açık bir hafta
Anne babalar dikkat! Enfeksiyon da tik yapar
"Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz"
Rahim ağzı kanseri aşı ile önlenebilen tek kanser
Tekirdağ'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
ABD 3 bin 500 yıllık 'Gılgamış Rüya Tableti'ni Irak'a iade etti
Sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 33 gözaltı
ABD Afganistan'a insani yardım sağlanmasına izin verdi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de 3'üncü doz aşı yapılacaklar listesinde güncelleme
Almanya'da nüfus yaşlanıyor: Ekonomik büyüme de yavaşlıyor
Ankara Valiliği: Öğretmen görevden uzaklaştırıldı
25 Eylül 2021 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 11:30:00

Hande Yener'den anlamlı hareket! İyilik meleği...

ABONE OL

Hande Yener'den anlamlı hareket! Şarkıcı, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı'nın yardım konserinde sahneye çıktı.

Hande Yener, bilet gelirinin devlet hastanelerinde ve tedaviye maddi durumu elvermeyen hastalar için kullanılacağı Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatçı hayranlarıyla bir araya geldi. Sanatçı sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Etiketler : hande yener konser yardım magazin
Oğlunun odasını hazırlıyor

Oğlunun odasını hazırlıyor
Hadise çocuk istiyor

Hadise çocuk istiyor
Hayali 4 kişilik aile olmak

Hayali 4 kişilik aile olmak
âkif e özel gala

âkif e özel gala
Yeni oyuncağı 5 milyon TL

Yeni oyuncağı 5 milyon TL
Almanya'da yeni film

Almanya'da yeni film
İkizlerin bakıcısı yok

İkizlerin bakıcısı yok
Bostancı kampı

Bostancı kampı
Golf severler Bodrum'da buluştu

Golf severler Bodrum'da buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER