İyilik meleği...

Hande Yener, bilet gelirinin devlet hastanelerinde ve tedaviye maddi durumu elvermeyen hastalar için kullanılacağı Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatçı hayranlarıyla bir araya geldi. Sanatçı sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.