25 Eylül 2021 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 11:30:00
Hande Yener'den anlamlı hareket! İyilik meleği...
Hande Yener'den anlamlı hareket! Şarkıcı, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı'nın yardım konserinde sahneye çıktı.
Hande Yener, bilet gelirinin devlet hastanelerinde ve tedaviye maddi durumu elvermeyen hastalar için kullanılacağı Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatçı hayranlarıyla bir araya geldi. Sanatçı sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.