Hande, Kerem'e hayır diyemedi
Kerem Bürsin, ‘Sen Çal Kapımı' adlı dizideki rol arkadaşı Hande Erçel'i, dizide oynaması için kendisinin ikna ettiğini söyledi.
Bürsin, yaptıkları canlı yayında, ’’Hande ile ilk buluşmamızda projeyi konuştuk. Hande başka bir işi kabul edecekti. Ben ‘mümkün değil’ dedim. Sonra arayıp motive edici sözler söyledim’’ dedi. O dönem ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinden gelen teklifi geri çeviren Erçel de ‘'Bana bunu yapmayacaksın değil mi?', 'Bu yola beraber girdik’ gibi sözlerle Kerem’in kendisini ikna ettiğini anlattı.