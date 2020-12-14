  • BIST
    1390.13
  • Dolar
    7,8638
  • Euro
    9,5619
  • Altın
    461,0940
İstanbul
11 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk duyurdu: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaba yatıyor
Paşinyan'ın korktuğu başına geldi
MİT'ten İran'lı ajanlara nokta atışı darbe
Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek
İyileşti spora koştu
Minik Azra
Aşk acısı şarkı yazdırdı
Sette de yan yanalar
Klip arkadaşı Emre
Spor bahane tektaş şahane
Hande, Kerem'e hayır diyemedi
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz
Ağrı kesiciler böbreklere zararlı
Rüzgarlı havada gözlük takmak şart
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Vücudu dinlendirmek de bağışıklığı güçlendirir
Salep içinizi ısıtırken mideyi tok tutuyor
Uzman Astrolog Özlem Recep'ten 14 Aralık günlük burç yorumları
'Teoman' göreve hazır: Düşmana ilk müdahaleyi o yapacak
Yunanistan, Fransa, İsrail ve Ermenistan sokakları alev alev
Légion Déshonore* Şeref ödülü 'ayıp' gibi gizlendi
Uzay turizminde kullanılacaktı! Test uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı
1700 yaşındaki 'Kybele' ana vatanına döndü
Bakan Soylu: Örgüte istihbarat sağlayan adamlara göz yummuyoruz
14 Aralık 2020 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 10:45:00

Hande, Kerem'e hayır diyemedi

ABONE OL

Kerem Bürsin, ‘Sen Çal Kapımı' adlı dizideki rol arkadaşı Hande Erçel'i, dizide oynaması için kendisinin ikna ettiğini söyledi.

Bürsin, yaptıkları canlı yayında, ’’Hande ile ilk buluşmamızda projeyi konuştuk. Hande başka bir işi kabul edecekti. Ben ‘mümkün değil’ dedim. Sonra arayıp motive edici sözler söyledim’’ dedi. O dönem ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinden gelen teklifi geri çeviren Erçel de ‘'Bana bunu yapmayacaksın değil mi?', 'Bu yola beraber girdik’ gibi sözlerle Kerem’in kendisini ikna ettiğini anlattı.

Etiketler : hande erçel kerem bürsin sen çal kapımı
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar tektaşını sakladı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar tektaşını sakladı
Demet Şener ve Ebru Şallı buluştu

Demet Şener ve Ebru Şallı buluştu
Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a Survivor teklifi

Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a Survivor teklifi
Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş'un 'Terminatör' halleri

Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş'un 'Terminatör' halleri
Serdar Ortaç: Konser talebi yok

Serdar Ortaç: Konser talebi yok
Dedikodu cildinizi yaşlandırır

Dedikodu cildinizi yaşlandırır
Arıza dizisinin güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan: Kadınsan mücadelen fazla

Arıza dizisinin güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan: Kadınsan mücadelen fazla
Serenay Sarıkaya yerine Danla Biliç geldi

Serenay Sarıkaya yerine Danla Biliç geldi
Son Yaz'ın yıldızı Alperen Duymaz'dan romantik paylaşım! 'Aldığın her nefese şükür'

Son Yaz'ın yıldızı Alperen Duymaz'dan romantik paylaşım! 'Aldığın her nefese şükür'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER