Hande, Kerem'e hayır diyemedi

Bürsin, yaptıkları canlı yayında, ’’Hande ile ilk buluşmamızda projeyi konuştuk. Hande başka bir işi kabul edecekti. Ben ‘mümkün değil’ dedim. Sonra arayıp motive edici sözler söyledim’’ dedi. O dönem ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinden gelen teklifi geri çeviren Erçel de ‘'Bana bunu yapmayacaksın değil mi?', 'Bu yola beraber girdik’ gibi sözlerle Kerem’in kendisini ikna ettiğini anlattı.