05 Kasım 2020 Perşembe 17:38:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 17:38:00
Hande Ataizi: Konuşacak zaman değil
Hande Ataizi, müdavimi olduğu Bebek'te objektiflere yansıdı.
Bir arkadaşıyla birlikte oturdukları mekanda görüntülenen Hande Ataizi'nin bir hayli moralsiz olduğu gözlendi. İzmir'de yaşanan deprem felaketinden dolayı üzgün olduğunu aktaran Ataizi, ''Lütfen bugün konuşmayalım. Hiç konuşacak bir zaman değil'' diyerek soru almadı.
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