Hande Ataizi: Konuşacak zaman değil

Bir arkadaşıyla birlikte oturdukları mekanda görüntülenen Hande Ataizi'nin bir hayli moralsiz olduğu gözlendi. İzmir'de yaşanan deprem felaketinden dolayı üzgün olduğunu aktaran Ataizi, ''Lütfen bugün konuşmayalım. Hiç konuşacak bir zaman değil'' diyerek soru almadı.