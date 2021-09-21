VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST 2021 açılışında konuştu
Terör örgütü PKK'nın bombacısı yakalandı!
İstanbul Boğazı semalarında uçtular
Önce bindirim sonra indirim yapılan reklamlara yasak geliyor
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması... Yüzde 50'yi geçti
İBB'den yeni skandal!
TEKNOFEST heyecanı başladı
Dünyayı ayağa kaldıran görüntü
Darbeye teşebbüs!
Doktorlardan omega önerisi!
Seçimlerin galibi Başbakan Trudeau oldu
Fransa'nın ABD'ye öfkesi dinmiyor
Ortak İmralı'yı gösterdi
ABD, Rus tatbikatını böyle yorumladı!
ABD'yi sadakatsizlikle suçladı
Laschet'ten Türkiye mesajı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 11 için alarm!
Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Hazırız
Başkan Erdoğan'dan 'lobi' uyarısı
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama
‘İki Deli'den yüzyılın buluşması
Hamilelikle duygularım değişti
Evde kuzu besledim
Teo dörtledi
21 Eylül 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 12:00:00

Hamilelikle duygularım değişti

ABONE OL

Oyuncu Özge Özpirinçci, dijitalde yayınlanan 'İlk ve Son' dizisindeki partneri Salih Bademci'yle objektif karşısına geçti.

Oyuncu Özge Özpirinçci, dijitalde yayınlanan 'İlk ve Son' dizisindeki partneri Salih Bademci'yle objektif karşısına geçti. Episode dergisine konuşan Özpirinçci, hamileliğin kendisini değiştirdiğini belirtti. Burak Yamantürk'le Marmaris'te sade bir nikah töreniyle evlenen oyuncu, ''Hamileliğimin 6. ayını tamamladım ve hayatımdaki önceliklerin, beni yönlendiren faktörlerin, duygularımı yaşama şekillerimin değiştiğini gözlemliyorum" dedi.

Etiketler : Oyuncu Özge Özpirinçci İlk ve Son Salih Bademci
Orkestrasına sahip çıktı

Orkestrasına sahip çıktı
Sezen desteği

Sezen desteği
Beyaz Orkide Alkan'ı yaktı

Beyaz Orkide Alkan'ı yaktı
Menajerine ev jesti

Menajerine ev jesti
9 yıl sonra yeniden ‘Şıkır Şıkır'

9 yıl sonra yeniden ‘Şıkır Şıkır'
Sezen desteği

Sezen desteği
Düğünüme hazırlanıyor gibiyim

Düğünüme hazırlanıyor gibiyim
Hollywood yıldızı İstanbul'da

Hollywood yıldızı İstanbul'da
Fit kalmamın sırrı genetik avantaj

Fit kalmamın sırrı genetik avantaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER