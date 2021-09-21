Hamilelikle duygularım değişti

Oyuncu Özge Özpirinçci, dijitalde yayınlanan 'İlk ve Son' dizisindeki partneri Salih Bademci'yle objektif karşısına geçti. Episode dergisine konuşan Özpirinçci, hamileliğin kendisini değiştirdiğini belirtti. Burak Yamantürk'le Marmaris'te sade bir nikah töreniyle evlenen oyuncu, ''Hamileliğimin 6. ayını tamamladım ve hayatımdaki önceliklerin, beni yönlendiren faktörlerin, duygularımı yaşama şekillerimin değiştiğini gözlemliyorum" dedi.