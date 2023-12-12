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12 Aralık 2023 Salı 07:45:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 07:45:00

Hakkında soruşturma başlatılarak malvarlığına el konulmuştu! Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Engin ve Dilan Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan fenomenlerden Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı.

Engin ve Dilan Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından aralarında Eylül Öztürk'ün de bulunduğu birçok fenomen hakkında soruşturma başlatılarak malvarlıklarına el konuldu. Yurt dışında yaşayan ve Amerika'da 10 evi bulunan Öztürk, e-ticaret firmasındaki aylık kazancını açıkladı.

Yayınladığı videoda Öztürk, "Geçen sene 1 Aralık-31 Aralık tarihinde bir e-ticaret platformuna 626 bin 490 kişi getirmişim, 216 bin lira kazanmışım. 1-30 Kasım'da ise 2 milyon 46 bin TL kazanmışım, platforma da 1 milyon 769 bin lira ciro yaptırmışım. 1-30 Eylül'de 1 milyon 88 bin TL kazanmışım. Bu sadece tek bir platform üzerinden" ifadelerini kullandı.

Etiketler : fenomen eylül öztürk mal varlığı aylık kazancı
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