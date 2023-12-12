Engin ve Dilan Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından aralarında Eylül Öztürk'ün de bulunduğu birçok fenomen hakkında soruşturma başlatılarak malvarlıklarına el konuldu. Yurt dışında yaşayan ve Amerika'da 10 evi bulunan Öztürk, e-ticaret firmasındaki aylık kazancını açıkladı.

Yayınladığı videoda Öztürk, "Geçen sene 1 Aralık-31 Aralık tarihinde bir e-ticaret platformuna 626 bin 490 kişi getirmişim, 216 bin lira kazanmışım. 1-30 Kasım'da ise 2 milyon 46 bin TL kazanmışım, platforma da 1 milyon 769 bin lira ciro yaptırmışım. 1-30 Eylül'de 1 milyon 88 bin TL kazanmışım. Bu sadece tek bir platform üzerinden" ifadelerini kullandı.