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09 Mart 2021 Salı 10:30:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 10:30:00

Hakkımı Netflix'e yedirtmem

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Oyuncu Önder Açıkbaş, yönetmenlik koltuğuna oturduğu aynı zamanda da oynadığı 'Mazlum Kuzey & Kuddusi 2' adlı filminin izni olmadan

Netflix'te yayımlandığını iddia etti. 2019 yılında vizyona giren filminin dijital platformda haberi olmadan yayımlanmasına tepki gösteren Önder Açıkbaş, ''Aylarca emek verdiğim, yazıp yönettiğim filmimi iznim olmadan eser işletme belgesi sahibi olmama rağmen hiç umursamadan yayınlayan Netflix'i kanunlar karşısında hesap vermeye çağıracağız'' açıklamasını yaptı.

Etiketler : önder açıkbaş netflix film
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