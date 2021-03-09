Hakkımı Netflix'e yedirtmem

Netflix'te yayımlandığını iddia etti. 2019 yılında vizyona giren filminin dijital platformda haberi olmadan yayımlanmasına tepki gösteren Önder Açıkbaş, ''Aylarca emek verdiğim, yazıp yönettiğim filmimi iznim olmadan eser işletme belgesi sahibi olmama rağmen hiç umursamadan yayınlayan Netflix'i kanunlar karşısında hesap vermeye çağıracağız'' açıklamasını yaptı.

