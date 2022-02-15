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15 Şubat 2022 Salı 13:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 13:30:00

Güzellik sırrı genetik

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Mustafa Denizli'nin kızının annesi olan Çiğdem Kayalı, güzellik sırrını açıkladı.

Mustafa Denizli'nin kızının annesi olan Çiğdem Kayalı, güzellik sırrını açıkladı. 'N Alaçatı Dergisi'ne konuşan Kayalı, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Diyet yapmadığını her şeyi tükettiğini söyleyen Kayalı, "Her şeyi yerim. Kayak dışında spor yapmam, yüz kremi kullanmam, az uyurum. Çok şükür genetik olarak şanslıyım" dedi.

Etiketler : Güzellik sırrı genetik Mustafa Denizli Çiğdem Kayalı
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