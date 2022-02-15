Güzellik sırrı genetik

Mustafa Denizli'nin kızının annesi olan Çiğdem Kayalı, güzellik sırrını açıkladı. 'N Alaçatı Dergisi'ne konuşan Kayalı, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Diyet yapmadığını her şeyi tükettiğini söyleyen Kayalı, "Her şeyi yerim. Kayak dışında spor yapmam, yüz kremi kullanmam, az uyurum. Çok şükür genetik olarak şanslıyım" dedi.