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Gerçek aşı vurulmuş
17 Şubat 2021 Çarşamba 09:46:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 15:18:00

Gerçek aşı vurulmuş

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Aşıların faz çalışmalarına katılan sunucu Çağla Şıkel kendisine gerçek aşı yapıldığını söyledi.

Aşıların faz çalışmalarına katılan sunucu Çağla Şıkel kendisine gerçek aşı yapıldığını söyledi. İkinci dozunu geçen hafta alan Şıkel, Sağlık Bakanlığı'ndan gelen mesajla kendisine plasebo değil (yalancı aşı) gerçek aşı yapıldığını öğrendi. Sunduğu sabah programında konuşan Şıkel, "2 aşı olduktan sonra yan bir etki olmadı. Plasebo olsaydım gidip yine aşımı olacaktım'' dedi. Faz3 çalışmalarında plasebo yöntemi kullanılıyor. Gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı veriliyor, bir kısmına da aşı olmayan bir sıvı enjekte ediliyor. Gönüllüler de kendilerine yapılan aşının gerçek etkisinin öğrenilmesi için hangisi olduğunu bilmiyor.

Etiketler : çağla şıkel koronavirüs aşı korona aşısı
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