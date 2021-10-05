VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çelik'ten CHP'ye 'Mavi Vatan' tepkisi: Kırmızı çizgimizdir
2021'de 160 terörist ikna yoluyla teslim oldu
California'da petrol sızıntısı: Harekete geçmekte geç kalındığı iddia edildi
Mersin'de hurda fabrikasında yangın
Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj!
Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor!
Avrupa krizde! Dev proje tam gaz ilerliyor
"Masa başında üretilmiş haritaları kabul mu edeceğiz?"
SSB Başkanı Demir duyurdu: Son aşamaya geldik
Başkan Erdoğan'ı mı taklit ediyor?
Yerli ve milli yazılım sinyali
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 24 TV'ye konuk olacak
"Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor"
Katolik Kilisesi'nin utanç tablosu
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
CHP itiraz etmişti: Başkan Erdoğan'ın onayıyla taşınabilecek
"Terörist arıyorlarsa Pensilvanya'ya baksınlar"
100 bin şoför açığı var... İşte kaosun perde arkası
Emekli ve memur ocak zammı ne kadar olacak?
Doğal gaz krizi! Fiyatlarda rekor...
"KKTC'yi tanıyabiliriz" sözü rahatsız etti
Fahiş fiyata asıl darbe!
Müslüman iş insanına ''terörist'' dedi, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı
Yeni hedef Sincar ve Kandil!
05 Ekim 2021 Salı 18:30:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 18:30:00

Film sürprizi

ABONE OL

Son olarak Kefaret dizisiyle ekrana gelen Nurgül Yeşilçay yeni bir proje için el sıkıştı. Fakat ünlü isim bu kez dizi değil bir sinema filmi için kamera karşısında geçecek.

Son olarak Kefaret dizisiyle ekrana gelen Nurgül Yeşilçay yeni bir proje için el sıkıştı. Fakat ünlü isim bu kez dizi değil bir sinema filmi için kamera karşısında geçecek. Extreme Job isimli filmin yerli uyarlaması Kim Bu Aile adlı filmde Yeşilçay başrolü Cengiz Bozkurt'la paylaşacak. Oyuncu, dizi dışında bir de tiyatro sahneleyecek.

Etiketler : Film sürprizi Nurgül Yeşilçay Extreme Job isimli film
"Konuşursam 50 bin dolar öderim"

"Konuşursam 50 bin dolar öderim"
Ersoy'un kaprisleri programı bitirdi

Ersoy'un kaprisleri programı bitirdi
İki kardeş All Star'da yarışacak

İki kardeş All Star'da yarışacak
Enerjisinin sırrı çocukları

Enerjisinin sırrı çocukları
Türkiye'ye aitim

Türkiye'ye aitim
Yemin eğlenirken bizde eğleniyoruz

Yemin eğlenirken bizde eğleniyoruz
Çocuklarımı göremiyorum

Çocuklarımı göremiyorum
Düğün alışverişi

Düğün alışverişi
Jet hızıyla alışveriş

Jet hızıyla alışveriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER