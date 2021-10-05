Film sürprizi

Son olarak Kefaret dizisiyle ekrana gelen Nurgül Yeşilçay yeni bir proje için el sıkıştı. Fakat ünlü isim bu kez dizi değil bir sinema filmi için kamera karşısında geçecek. Extreme Job isimli filmin yerli uyarlaması Kim Bu Aile adlı filmde Yeşilçay başrolü Cengiz Bozkurt'la paylaşacak. Oyuncu, dizi dışında bir de tiyatro sahneleyecek.

