Festivale TRT başlangıcı

Bosna Hersek'te 28'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali açılış töreniyle başladı. 19 Ağustos'a kadar sürecek SFF'de 5 TRT ortak yapımı ve 1 TRT ödüllü film olmak üzere kanalın 6 yapımı yer alıyor. Festivalin açılışı İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı 'Hüzün Üçgeni' filmiyle gerçekleştirildi. Maryna Er Gorbach'ın yönettiği, Mehmet Bahadır Er'in yapımcılığını üstlendiği 'Klondike' filmi, SFF'ni ana yarışma bölümünde yarışacak.