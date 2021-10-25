Ev sahibiyle kira krizi

Zekeriyaköy'de oturan Murat Dalkılıç, pandemiyi fırsat bilip, kirasına ekstra zam yapmaya kalkan ev sahibiyle mahkemelik olmak üzere. Ev sahibi 25 bin TL'lik kirayı 60 bine çıkaracağını söyleyince Murat Dalkılıç, avukatı aracılığıyla itiraz etti. Konu ile ilgili şarkıcıdan henüz bir açıklama gelmezken, incelemenin sürdüğü öğrenildi.

