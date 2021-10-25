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25 Ekim 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 19:00:00

Ev sahibiyle kira krizi

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Zekeriyaköy'de oturan Murat Dalkılıç, pandemiyi fırsat bilip, kirasına ekstra zam yapmaya kalkan ev sahibiyle mahkemelik olmak üzere.

Zekeriyaköy'de oturan Murat Dalkılıç, pandemiyi fırsat bilip, kirasına ekstra zam yapmaya kalkan ev sahibiyle mahkemelik olmak üzere. Ev sahibi 25 bin TL'lik kirayı 60 bine çıkaracağını söyleyince Murat Dalkılıç, avukatı aracılığıyla itiraz etti. Konu ile ilgili şarkıcıdan henüz bir açıklama gelmezken, incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : Ev sahibi kira Zekeriyaköy Murat Dalkılıç
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