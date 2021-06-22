Estetik yok dolgu var

'Cam Tavanlar' adlı diziyle ekrana dönen Bensu Soral, yeni dizisine yeni bir yüzle başladı. Genç oyuncu, yaptırdığı ufak dokunuşlarla uzun süredir ara verdiği ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Yüzüne çene botoksu yaptıran, gözlerini çektiren ve dudaklarına dolgu yaptıran Soral'ın bu değişimi izleyicinin dikkatinden kaçmadı.