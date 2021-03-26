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26 Mart 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 12:00:00

Enbe'den 10 milyon rekoru

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Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası'nın, İlyas Yalçıntaş ile birlikte seslendirdiği "Mecnun" adlı şarkısı YouTube'da 10 milyon izlenmeye ulaştı.

Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası'nın, İlyas Yalçıntaş ile birlikte seslendirdiği "Mecnun" adlı şarkısı YouTube'da 10 milyon izlenmeye ulaştı. TikTok'da ise 165 binin üzerinde video çekilen şarkı için duygularını aktaran Behzat Gerçeker, "Pandemi döneminde müzik severlerin içini ısıtacak sevgi dolu bir şarkı sunmaya çalıştık'' diyerek dinleyicilerine teşekkürlerini sundu.

Etiketler : Behzat Gerçeker Enbe Orkestrası İlyas Yalçıntaş
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