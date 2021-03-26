Enbe'den 10 milyon rekoru

Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası'nın, İlyas Yalçıntaş ile birlikte seslendirdiği "Mecnun" adlı şarkısı YouTube'da 10 milyon izlenmeye ulaştı. TikTok'da ise 165 binin üzerinde video çekilen şarkı için duygularını aktaran Behzat Gerçeker, "Pandemi döneminde müzik severlerin içini ısıtacak sevgi dolu bir şarkı sunmaya çalıştık'' diyerek dinleyicilerine teşekkürlerini sundu.