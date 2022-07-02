En büyük şansı: Ailesi

Oyuncu ve sunucu Ahu Sungur zaafını açıkladı. 'Bir Şansım Olsa' programıyla ekranda boy gösterecek olan Sungur, ailesine çok düşkün olduğunu belirtti. Sungur, "Ben yıllar önce vefat eden babacığımı son bir kez görmeyi isterdim. Ona son kez sarılmak, öpmek... Şükürler olsun yaşarken çok söyledim onu çok sevdiğimi ama sevdiğiniz birini kaybettiğinizde her şeyin yetersiz kaldığını hissediyorsunuz. Harika bir ailem var. Kalplerini kırmadım, incitmedim. Bu benim hayattaki en büyük şansım ve ödülüm" açıklamasında bulundu.





