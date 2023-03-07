Emekçilerin parasını ödüyoruz

Okan Bayülgen, Shakespeare'in ünlü trajedisinden hareketle yazıp yönettiği 'Richard' ile AKM sahnesindeydi. Bayülgen, bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanması hakkında "Gelir paylaşımı yapıyoruz. Yani emekçilerin paralarını ödüyoruz, ondan sonra kendi kârımızdan vazgeçiyoruz. Yaptığımız şey bu..." dedi. Herkesin ücret almadan çalıştığı bir oyunun ancak bir kez oynanabileceğini vurgulayan Bayülgen, halbuki 'Richard' oynandığı süre boyunca kârını depremzedelerle paylaştıklarını belirtti. Oyunu izleyenler arasında İlber Ortaylı da vardı.