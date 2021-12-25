Güleç yayında "Ekranda oyunculuk izlemiyoruz. Biri mi pırt yaptı mimiği ile dolaşan çocuklar var ekranda" diyerek meslektaşlarını eleştirdi. Oyuncular arasında önemli olanın inandırıcılık olduğunun altını çizen Güleç, "Biz karşımızdakini bir odun olarak hayal etmeyi, bir odunla bile nasıl aşk yaşanır onu öğrendik. Doğru olanı öğrendik. Karşı tarafa libidonun yükselmesi kadar saçma bir şey olamaz. Bir de karşındaki iş arkadaşın. O zaman iş yapmayalım. O zaman her doktor da hemşireye âşık olsun" dedi.

