Eda uykuda annesi alışverişte

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in eşi Amine Gülse kızı Eda ile İstinyePark'ta alışveriş yaptı. Kızı bebek arabasında uyurken alışverişin tadını çıkaran Gülse, habercilerin fotoğraf isteğini kırmadı. Güneşli havanın tadını açık havada mağazaları gezerek çıkaran Gülse, kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermekten kaçındı.