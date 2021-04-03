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03 Nisan 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 11:00:00

Eda uykuda annesi alışverişte

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in eşi Amine Gülse kızı Eda ile İstinyePark'ta alışveriş yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in eşi Amine Gülse kızı Eda ile İstinyePark'ta alışveriş yaptı. Kızı bebek arabasında uyurken alışverişin tadını çıkaran Gülse, habercilerin fotoğraf isteğini kırmadı. Güneşli havanın tadını açık havada mağazaları gezerek çıkaran Gülse, kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermekten kaçındı.

Etiketler : Mesut Özil Amine Gülse İstinyePark
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