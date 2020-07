Dünyaca ünlü İtalyan bestekar Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti.

Bir Zamanlar Amerika'da, İyi, Kötü, Çirkin, Birkaç Dolar İçin, The Hateful Eight, The Untouchables gibi kült filmler için yaptığı müziklerle tanınıyordu.

Morricone, Tarantino'nun The Hateful Eight filmiyle de Oscar kazanmıştı.