06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:16:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:25:00
Dünyaca ünlü bestekar Ennio Morricone hayatını kaybetti
Film müziklerinin efsane ismi dünyaca ünlü İtalyan bestekar Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti.
Dünyaca ünlü İtalyan bestekar Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti.
Bir Zamanlar Amerika'da, İyi, Kötü, Çirkin, Birkaç Dolar İçin, The Hateful Eight, The Untouchables gibi kült filmler için yaptığı müziklerle tanınıyordu.
Morricone, Tarantino'nun The Hateful Eight filmiyle de Oscar kazanmıştı.