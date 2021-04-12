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12 Nisan 2021 Pazartesi 11:32:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 11:32:00

Düğün tarihi net değil

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Survıvor'dan elendikten sonra erkek arkadaşı İsmail Berhan tarafından evlilik teklifi alan Öykü Çelik, düğün tarihlerini henüz konuşmadıklarını söyledi.

Survıvor'dan elendikten sonra erkek arkadaşı İsmail Berhan tarafından evlilik teklifi alan Öykü Çelik, düğün tarihlerini henüz konuşmadıklarını söyledi. Pandemi nedeniyle tarih konusunda netleşemeyen ikili, hayatlarında da her şeyin yolunda olduğunu aktardı.

Etiketler : ismail berhan öykü çelik düğün
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