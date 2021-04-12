Düğün tarihi net değil

Survıvor'dan elendikten sonra erkek arkadaşı İsmail Berhan tarafından evlilik teklifi alan Öykü Çelik, düğün tarihlerini henüz konuşmadıklarını söyledi. Pandemi nedeniyle tarih konusunda netleşemeyen ikili, hayatlarında da her şeyin yolunda olduğunu aktardı.

