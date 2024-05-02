Bakan Şimşek OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı için Paris'e gitti.
Bakan Şimşek, Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şimşek, bu sabah Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.
Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek ve iki ayrı oturumda konuşma yapacak.
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- Bakan Şimşek OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.