VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne 10.097,39 puandan başladı
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza... Seferle yapılamadı
İşçi bayramında işsiz kaldı! CHP'li belediyeden kıyım
Yeniden Refah'ta 'Filistin' istifası
VİOP'ta endeks güne 11.755,00 puandan başladı
Dövme sildirme işlemlerinde dikkat çeken artış!
02 Mayıs 2024 Perşembe 09:03:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 09:03:00

Bakan Şimşek OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı için Paris'e gitti.

Bakan Şimşek, Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şimşek, bu sabah Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek ve iki ayrı oturumda konuşma yapacak.

Etiketler : mehmet şimşek OECD bakanlar konseyi
Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması
Motive 5'ten 5

Motive 5'ten 5
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX