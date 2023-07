Oyuncu Alina Boz ve Mithat Can Özer çifti ayrılık kararı aldı. En son dijitalde yayınlanan 'Yılbaşı Gecesi' adlı filmde yer alan oyuncunun 4 yıldır birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le yrıldıkları iddia edildi. Bu sene evlenmeleri beklenen Alina Boz ve Mithat Can Özer'in ayrılık sebebinin ne olduğu merak konusu oldu.