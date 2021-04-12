Dönem dizisi çekmek zor

Barış Arduç ile birlikte 'Kulüp' adlı dizide rol alan Gökçe Bahadır, dizi çekimlerinden çıkarken görüntülendi. 1950'lerin Türkiye'sine mercek tutacak olan dönem dizisinde kamera karşısına geçen oyuncu, geçmiş zamanı anlatmanın zor olduğunu söyledi. Bahadır, "Dönem olduğu için kolay bir iş değil. Her anlamda çok zor'' dese de sonucunun buna değeceğinin altını çizdi. Ev ve iş arasında zaman geçirdiğini ifade eden Gökçe Bahadır, yeni projelerinin sorulması üzerine "Bizim dijitale yaptığımız iş devam ediyor. Henüz yeni olan bir şey yok. Mevcut işin çekimleri de güzel gidiyor. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

