Dolandırıcıyı yakalattı

Düzyatan, Çaudri'nin kendisinin adını kullanarak yasa dışı fayda sağladığı iddiasıyla Pencap eyaleti polisine şikayette bulunmuştu. Oyuncu, Çaudri'nin kendisine sahte çek vererek bazı anlaşmalar yaptığını, art niyetli şekilde resimlerini ve ismini izni olmadan kullanarak kendisine zarar verdiğini iddia etmişti. Düzyatan'ın şikayeti sonrası harekete geçen polis, Çaudri'yi Lahor'da gözaltına aldı.