Doğum gününü sahnede kutladı

Yargı dizisinde rol alan Uğur Aslan'ın kendi hayat hikayesiyle harmanladığı 'Bir Arabesk Müzikali Afara' Cahide Palazzo'da sevenleriyle buluştu. Oyuncu, 50. yaş gününü sahnede kutladı. Aslan, pastanın üzerindeki kendi maketini öperek, "Bugünü asla unutmayacağım. Hayatımın en mutlu günlerinden biri" dedi.