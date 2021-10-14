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14 Ekim 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 14:00:00

Doğa yürüyüşü

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Ünlü isimler Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam ve Spor' etkinliğinde bir araya geldi.

Ünlü isimler Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen 'Sağlıklı Yaşam ve Spor' etkinliğinde bir araya geldi. Ayşe Tolga'nın koçluğunda gerçekleşen etkinliğe Ebru Şallı, Aslıhan Koruyan Sabancı, Mirela Cerica, Petek Ertüre, Nergis Pekuysal, Dila Bulut ve Nida Bozkurt gibi sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Organizyasona katılanlar kendileri için ilk olarak özel hazırlanan rotada doğa yürüyüşü yaptı. Ardından sağlıklı yemek atölyesinde birbirinden özel tarifleri öğrenme ve tadım yapma şansına sahip oldu.

Etiketler : Turkcell Platinum Park Sağlıklı Yaşam ve Spor Ayşe Tolga Ebru Şallı Aslıhan Koruyan Sabancı
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